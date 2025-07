Türkiye will mit der Einrichtung eines Amts für die alevitisch-bektaschische Kultur und Cem-Häuser mehrere Anliegen der Gemeinden angehen. Dies kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Freitag anlässlich der Einweihung von vier neuen Cem-Häusern an.

Dadurch würden „alle Angelegenheiten“ der alevitischen Gemeinden durch den Staat angegangen werden, so Erdoğan. Die Cem-Häuser und Bildungsprogramme der Gemeinden sollen künftig durch die öffentliche Hand unterstützt werden.

„Auf diese Weise werden alle Probleme bezüglich der Ausgaben von Cem-Häusern für Belichtung, Versorgung mit Trinkwasser, Bau und Reparatur gelöst“, versicherte der Präsident.