Nach seiner Wiederwahl zum österreichischen Präsidenten erreichen Alexander Van der Bellen die ersten Gratulationswünsche. „Ich gratuliere Ihnen im Namen meiner Nation und in meinem Namen zu Ihrer Wiederwahl zum Bundespräsidenten“, teilte das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdoğan am Montag in einem Schreiben an Van der Bellen mit.

Erdoğan sprach in seinem Gratulationsschreiben von „tief verwurzelten Beziehungen“ zwischen beiden Ländern und zeigte sich zuversichtlich, dass diese unter Van der Bellen „einen noch positiveren Lauf nehmen“ würden.

Auch mit Blick auf den EU-Beitrittsprozess Ankaras und „das Wohl und Wohlergehen der türkischen Community in Österreich“ erwarte Erdoğan weitere Fortschritte. Abschließend drückte er seine Wünsche „für das Wohl und den Wohlstand des befreundeten österreichischen Volkes“.