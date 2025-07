Der deutsche Windkraftanlagen-Hersteller Enercon und das türkische Unternehmen Enerjisa arbeiten gemeinsam an der Umsetzung des „Yeka Res 2“-Projekts in Türkiye. Vergangene Woche wurde in der türkischen Stadt Çanakkale ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, wie das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) berichtete. Demnach handelt es sich bei dem Vorhaben um eines der großen Projekte in Türkiye zum Ausbau der inländischen Produktion im Bereich erneuerbarer Energien. Enercon und Enerjisa wollen hierbei Onshore-Windenergie von einer Gesamtleistung von 1000 Megawatt (MW) erzeugen. Die Windparks sollen in Regionen mit dem größten Windenergiepotential angesiedelt werden. Geplant ist jeweils ein Park in Çanakkale (250 MW), Balıkesir (250 MW), Aydın (250 MW) und Muğla (250 MW). Enerjisa ist ein Joint Venture von E.ON und der Sabancı Holding. Enercon gehört zu den Vorreitern der Windenergie in Deutschland. Im Jahr 2019 hatten die beiden Unternehmen die Ausschreibung für die Fertigstellung der Windanlagen in Türkiye gewonnen.