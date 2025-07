Vertreter der Schweizerischen Handelskammer sind zu Gesprächen nach Istanbul gereist. Die Delegationen beider Länder berieten über eine Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, wie das Investitionsbüro des türkischen Präsidialamts am Dienstag mitteilte. Auch die Botschaft der Schweiz in Ankara wirkte an dem Treffen mit.

Der Präsident des Investitionsbüros, Ahmet Burak Dağlıoğlu, hob die engen Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern hervor. 2021 tätigte die Schweiz demnach Investitionen in Höhe von mindestens 5 Milliarden Euro in Türkiye.

Das bilaterale Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr bei 4,6 Milliarden Dollar. Das Investitionsbüro erwartet, dass hier die 5-Milliarden-Dollar-Marke noch im laufenden Jahr geknackt wird.

Berns Botschafter in Ankara, Jean-Daniel Ruch, würdigte das Potenzial der türkischen Wirtschaft. „Türkiye bietet in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Programm im Bereich der Innovation an“, sagte der Diplomat.