Im tunesischen Hamamat ist der Startschuss für die 2. Internationale Luftfahrt- und Rüstungsindustriemesse gegeben worden. Auch zahlreiche türkische Unternehmen sind vor Ort, wie Türkiyes Botschafter in Tunesien, Çağlar Fahri Çakıralp, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu erklärte. Insgesamt nehmen demnach Vertreter aus 50 Ländern an der Messe teil.

Türkiye wird bei der Ausstellung laut Botschafter Çakıralp von führenden Unternehmen wie Aselsan, BMC, Nurol Makina oder TAI repräsentiert. „Unser Ziel ist es, die Produkte der türkischen Verteidigungsindustrie unseren Partnern und befreundeten Ländern vorzustellen und dafür zu sorgen, dass sie von diesen profitieren“, sagte der Diplomat.

Die Messe erhält in Tunesien Zulauf von hochrangigen Staatsmännern und Repräsentanten diverser Länder. Zu Beginn der Veranstaltung begaben sich unter anderem die Verteidigungs-, Verkehrs- und Arbeitsminister Tunesiens zum Austragungsort.