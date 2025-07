Die Staats- und Regierungschefs mehrerer asiatischer Staaten sind in der kasachischen Hauptstadt Astana zur „Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien“ (CICA) zusammengekommen. In einer an die Teilnehmerstaaten adressierten Rede thematisierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag aktuelle globale Krisen.

Im Ukraine-Krieg setzte sich Ankara trotz „Hürden“ für ein Ende des Blutvergießens ein, betonte er. Diese Bemühungen würden weltweit gewürdigt, fügte er hinzu. Die durch diesen Konflikt verursachten Störungen der Lieferketten seien ein globales Problem, merkte das Staatsoberhaupt an.

Erdoğan spricht mit Putin und Tokajew

Erdoğan traf sich am Rande des Gipfels unter anderem mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Beide Staatschefs äußerten sich zu neuen Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Energiepolitik.

„Die Aktivierung der ersten Turbine des Kernkraftwerks Akkuyu 2023 wird weltweit Aufmerksamkeit erregen“, sagte Erdoğan zu dem russisch-türkischen Projekt. Ein weiteres Kernkraftprojekt in der türkischen Provinz Sinop könne diesen Effekt vergrößern.

„Sicherste Route für Gas-Transporte nach Europa“„Türkiye hat bewiesen, dass es die sicherste Route für Gas-Transporte nach Europa sein kann“, sagte Putin nach dem Treffen mit Erdoğan. Der Kremlchef hatte am Tag zuvor betont, dass Türkiye als Drehscheibe für Gastransporte nach Europa fungieren könne.

Einen besonderen Fokus legte der türkische Präsident in Astana auf sein Treffen mit Kasachtans Staatsoberhaupt Kassym-Schomart Tokajew. Die beiden Präsidenten loteten Möglichkeiten für eine Vertiefung der bilateralen Kooperationen aus, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach den Beratungen.