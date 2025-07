Nach einer bisher ungeklärten Explosion in einem Bergwerk in der türkischen Provinz Bartın sind dutzende Bergleute verschüttet worden. Nach letzten Erkenntnissen gibt es mindestens 40 Tote und 11 Verletzte. Provinz-Gouverneurin Nurtaç Arslan teilte am Freitagabend mit, dass 49 Menschen rund 300 bis 350 Meter unter der Erde eingeschlossen seien. Der Vorfall ereignete sich demnach in der nördlichen Schwarzmeer-Stadt Amasra.