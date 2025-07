Im Saarland sind die Wohnungen von vier mutmaßlichen PKK-Mitgliedern und eine Einrichtung durchsucht worden. Es bestehe „der Verdacht der mitgliedschaftlichen Beteiligung an der ausländischen terroristischen Vereinigung PKK“, schrieb die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag. Die Ermittlungen dauerten an.

Gegen die mutmaßlichen PKK-Mitglieder aus Lebach, Völklingen, Losheim und Beckingen ermittle das Landespolizeipräsidium Saarbrücken „bereits seit längerem zunächst verdeckt“. Sie sollen „auf unterschiedlichen Hierarchieebenen“ für die Terrorgruppe aktiv gewesen sein. Ihnen wird das Eintreiben von vermeintlichen Spendengeldern oder etwa die Organisation von PKK-Veranstaltungen vorgeworfen.

„Bei den Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden“, so die Generalstaatsanwaltschaft. Dieses müssten nun ausgewertet werden.

