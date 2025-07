Anlässlich des bevorstehenden österreichischen Nationalfeiertags am 26. Oktober hat in Ankara am Dienstag ein offizieller Empfang stattgefunden. Es nahmen teil der stellvertretende türkische Außenminister Faruk Kaymakcı, der österreichische Botschafter Johannes Wimmer und der Abgeordnete Muhammed Fatih Toprak.

„Wir sind entschlossen, die bilateralen Beziehungen mit Österreich in allen Bereichen auszubauen“, schrieb Kaymakcı nach dem Empfang auf Twitter. Österreich sei einer der „wichtigen Partner“ Ankaras in Europa.

Der Abgeordnete Toprak, der zugleich Vorsitzender der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkiye-Österreich ist, gratulierte den Veranstaltern zum Nationalfeiertag. „Gemeinsam sind wir stark“, twitterte er.

Botschafter Wimmer zeigte sich erfreut über die „guten Beziehungen“ zwischen beiden Ländern. Er würdigte zudem die diesbezüglich aktive Rolle der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkiye-Österreich.

Am 26. Oktober 1955 wurde die Neutralität Österreichs beschlossen, nachdem die ausländischen Besatzungstruppen das Land verlassen hatten.

