An der Lebensmittelmesse SIAL in Paris haben aus Türkiye 345 Unternehmen teilgenommen. Insgesamt waren seit Samstag 119 Länder auf der größten internationalen Messe des Agrar- und Lebensmittelsektors vertreten, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Auch der türkische Fischgigant Dardanel präsentierte auf der renommierten Veranstaltung seine Produkte. Bis 2025 wolle das Unternehmen 50 Prozent der Einnahmen durch Exporte erzielen, erklärte Geschäftsinhaber Niyazi Önen in einer Presseerklärung. Der Umsatz des Unternehmens habe sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Fiskobirlik, der weltweit größte Haselnussverband aus Türkiye, zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Türkiye belege bei der Haselnussproduktion bereits den ersten Platz. Ziel sei es nun, auch bei der Herstellung von Haselnussprodukten die Nummer eins zu werden, erklärte Verbandsvorsitzender Lütfi Bayraktar. Türkiye sei das zehntgrößte Agrarland der Welt, erklärte Şekib Avdagiç von der Handelskammer Istanbul (ITO). In den vergangenen fünf Jahren seien fast eine Milliarde US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen in diesem Sektor getätigt worden. Türkiye habe in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 Lebensmittel im Wert von 13,8 Milliarden US-Dollar exportiert, so Avdagiç. Für 2022 rechne der Sektor mit Exporteinnahmen in Höhe von insgesamt mehr als 22 Milliarden US-Dollar.