Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Umweltpolitik Türkiyes gewürdigt. Das Land sei bei erneuerbaren Energien europaweit auf Platz 5, weltweit auf Platz 12, sagte er am Donnerstag in einer an das Umweltforum der Nachrichtenagentur Anadolu gerichteten Videobotschaft.

Türkiye sehe Umweltschutz als eine „Aufgabe“, sagte der Präsident. Deshalb habe das Land in den letzten zwanzig Jahren „historische“ Schritte zum Schutz der Natur und gegen den Klimawandel unternommen.

Mit einer Gesamtfläche von 23 Millionen Hektar sei Türkiye in Europa das Land, das seine Waldbestände am meisten vergrößert habe. Auch bei der Entwicklung des türkischen E-Autos TOGG sei auf die Natur Rücksicht genommen worden, betonte er.