Flutkatastrophe: 73.200 € für Pakistan

Bei der von ATIB initiierten Hilfsaktion für die Opfer der Flutkatastrophe in Pakistan sind in zwei Wochen 73.200 Euro zusammengekommen. Die Spende wurde vom türkischen Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, an seinen pakistanischen Amtskollegen übergeben.