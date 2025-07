Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist am Donnerstag mit einer hochrangigen Delegation nach Aserbaidschan gereist. Bei dem eintägigen Aufenthalt nahm er mit seinem Amtskollegen Ilham Alijew an der Einweihung des Internationalen Flughafens Zengilan teil. Anschließend thematisierte er bei der Pressekonferenz in Dschabrail die von Armenien verursachten Schäden in Karabach.

Erdoğan beklagte die Beschädigung Dschabrails während der völkerrechtswidrigen Besatzung durch Armenien (1993 bis 2020). „Diese Themen müssen beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorgelegt werden“, unterstrich er. Zudem müsse auf eine Entschädigung gedrängt werden.

Das türkische Staatsoberhaupt würdigte die neuen Projekte der aserbaidschanischen Führung in den zurückeroberten Gebieten. Es sei erfreulich, dass auch türkische Firmen beim Bau des Internationalen Flughafens Zengilan mitgewirkt hätten.

Aserbaidschans Präsident Alijew hob bei der Pressekonferenz das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Ländern hervor. Die engen Beziehungen zwischen Türkiye und Aserbaidschan sorgten für Frieden und Stabilität in der Region, so Alijew.