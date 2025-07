Brand in Flüchtlingsunterkunft

Am Donnerstagabend hat eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern gebrannt. Dort waren hauptsächlich Menschen aus der Ukraine untergekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, weil wenige Tage zuvor Hakenkreuz-Schmierereien am Gebäude entdeckt wurden.