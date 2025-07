Die 12. Informationsminister-Konferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) in Istanbul hat begonnen. In seiner Eröffnungsrede am Samstag lenkte der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun den Blick auf die Gefahr der Islamophobie. Türkiye übernahm bei dem Treffen den Vorsitz der Informationsminister-Konferenz von Saudi-Arabien.

Altun beklagte „weltweit stark zunehmende“ Anfeindungen gegen den Islam und Muslime. Desinformationskampagnen trugen zu diesem Trend bei. „Auf diese Weise werden der Islam und Muslime marginalisiert“, hielt er fest. Es werde versucht, Muslime zum Hassobjekt zu machen.

Vor diesem Hintergrund müsse man überall auf Welt Islamfeindlichkeit als Hasskriminalität betrachten und dagegen vorgehen, so Altun. Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung müsse dafür in globalen Organisationen eine wichtigere Rolle zuteilwerden.

Die diesjährige OIZ-Veranstaltung findet unter dem Titel „Kampf gegen Desinformation und Islamophobie in der Ära der Post-Wahrheit“ statt. Das Ziel ist eine engere Medien-Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Islamophobie.