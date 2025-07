Türkiye baut seine Handelsbeziehungen zu Litauen immer weiter aus. Die Spende einer türkischen „Bayraktar TB2“-Drohne an den baltischen Staat habe ein „positives Klima“ in den bilateralen Beziehungen begünstigt, sagte der Vorsitzende des Arbeitsgremiums Türkiye-Litauen im Rat für Außenwirtschaft (DEIK), Serdar Kurt, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Den baltischen Staaten sei zuvor in Türkiye keine große Beachtung geschenkt worden, erklärte Kurt. Konjunkturelle Entwicklungen und positive politische Beziehungen zwischen Ankara und der Region hätten jedoch das Baltikum als einen neuen Markt für Türkiye etabliert.

Beim bilateralen Handelsvolumen sei von 2020 bis 2021 ein Anstieg von 763 Millionen auf 992 Millionen US-Dollar registriert worden. Für das laufende Jahr werde mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet.

Laut Kurt zählen etwa die Nahrungsmittel-, Textil-, Metall- und Automobilsektoren zu den Wirtschaftsbranchen Türkiyes, die bei den Handelsbeziehungen mit Litauen ein Exportpotenzial aufwiesen. Für den baltischen Staat sei Türkiye die wichtigste Urlaubsdestination. „Ich denke, dass wir dafür sorgen müssen, dass auch der Gesundheitstourismus hiervon seinen Anteil bekommt“ , so Kurt.