Ein türkisches Ambulanzflugzeug hat einen Krankenhauspatienten aus Deutschland wieder zurück in seine Heimat geflogen. Dies teilte das türkische Generalkonsulat in Hannover am Montag mit.

Demnach hielt sich der Lkw-Fahrer Remzi Kaba berufsbedingt in Deutschland auf. Nachdem er in Magdeburg am 6. Oktober einen Herzinfarkt erlitten habe, sei er in das dortige Krankenhaus eingeliefert worden.

Um dem türkischen Staatsbürger zu helfen, schickte laut der Mitteilung das Gesundheitsministerium in Ankara am Sonntag ein Ambulanzflugzeug nach Dortmund. Der Patient sei vom dortigen Flughafen aus wieder zurück in seine Heimat transportiert worden.

„Wir danken den Zuständigen unseres Gesundheitsministeriums und des Klinikums Magdeburg für ihre freundliche Unterstützung“, schrieb das Generalkonsulat in seiner Erklärung.