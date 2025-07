Der türkische UN-Gesandte Feridun Sinirlioğlu hat im UN-Sicherheitsrat die Bewaffnung der PKK/YPG kritisiert. Sinirlioğlu sagte am Dienstag, die Terrorgruppe PKK/YPG kämpfe nicht gegen Daesh/ISIS, sondern greife Syrer und die türkische Grenze an. „Die PKK/YPG und die sogenannte SDF werden von einigen fälschlicherweise mit der Behauptung unterstützt, dass sie Daesh bekämpften“, so Sinirlioğlu bei einer Sitzung des Sicherheitsrats zu Syrien. „In Wirklichkeit greifen die PKK/YPG/SDF jedoch weiterhin syrische Zivilisten an und attackieren die Grenzen von Türkiye mit genau den Waffen, die ihnen zur Bekämpfung von Daesh zur Verfügung gestellt wurden.“

Die SDF, die von den USA als Partner bezeichnet werde, verübe jeden Monat 100 Terroranschläge im Norden Syriens. „Die Terrororganisation macht sich nicht einmal die Mühe, ihre Verbrechen zu vertuschen, sondern bekennt sich offen zu diesen Anschlägen und veröffentlicht sie auf ihren Social-Media-Konten“, so der türkische UN-Gesandte.

„Diejenigen, die diese Terrororganisation immer noch unterstützen oder ‚Besorgnis‘ über die Entschlossenheit Türkiyes äußern, diese terroristisch-separatistische Bedrohung zu beseitigen, frage ich: Wie lange wollen Sie diese Verbrechen noch ignorieren?“, fragte Sinirlioğlu.

Türkiye will Anti-Terror-Operationen fortsetzenAuch angesichts der unberechtigten Kritik sei Türkiye entschlossen, seine Anti-Terror-Operationen fortzusetzen, bekräftigte Sinirlioğlu. „Wie schon in der Vergangenheit unternimmt Türkiye alle Maßnahmen und Schritte, um dieses Ziel zu erreichen und Schaden von der syrischen Zivilbevölkerung in der Region abzuwenden.“

Ankara hat seit 2016 drei erfolgreiche Anti-Terror-Operationen an seiner Grenze im Norden Syriens durchgeführt, um die Bildung eines Terrorkorridors zu verhindern und die friedliche Ansiedlung sowohl der gebliebenen als auch der geflüchteten Syrer zu ermöglichen.

Die PKK wird unter anderem in Türkiye, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Mensch verantwortlich gemacht. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Die sogennante SDF wird von der YPG angeführt. Die westliche Zusammenarbeit mit der Terrormiliz PKK/YPG belastet die Beziehungen Türkiyes zu den USA und der EU.

Mehr dazu: USA bilden wohl weiterhin PKK/YPG-Terroristen aus