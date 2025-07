Rheinland-Pfalz: Zahl bewaffneter Rechtsextremer verdoppelt

Mehr als 100 Rechtsextreme dürfen in Rheinland-Pfalz legal Waffen besitzen. Das sind rund doppelt so viele als 2018, teilte das Innenministerium mit. Auch die Anzahl gemeldeter Waffen insgesamt ist in dem Bundesland gestiegen.