Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das viel besprochene Projekt namens „Türkiye-Jahrhundert“ näher vorgestellt. Das am Freitag in Ankara präsentierte Konzept soll eine neue Vision für die nächsten hundert Jahre der 1923 ausgerufenen Republik Türkiye bieten.

„Wir werden das ‚Türkiye-Jahrhundert‘ etablieren, indem wir unser Land in Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Technologie, Militär und Diplomatie unter die weltweit größten zehn Staaten befördern“, fasste Erdoğan das Hauptanliegen des Projekts zusammen. Das Ziel soll durch Programme und Großprojekte verwirklicht werden.

Erdoğan würdigte bei der Veranstaltung in der Hauptstadt die Errungenschaften der AK-Partei-Regierungen in den letzten 20 Jahren. So sei das Ansehen des Landes vor allem durch eine erfolgreiche Außenpolitik international gestiegen. Ein wichtiger Faktor sei zudem die inländische Rüstungsindustrie. Türkiye exportiere seine Rüstungsgüter mittlerweile in 170 Länder, sagte er.

Dank der innovativen und nachhaltigen Projekte der letzten 20 Jahre sei eine größere Wettbewerbsfähigkeit erreicht worden, betonte Erdoğan. Hiebei spiele der Erfolg bei der Entwicklung inländischer Technologien eine wesentliche Rolle.