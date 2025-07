Die TOGG-Auto-Fabrik im Landkreis Gemlik in der türkischen Provinz Bursa ist feierlich eingeweiht worden. Vor zahlreichen Gästen fuhr Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstag das erste türkische E-Auto der Serienanfertigung vom Band. Mit Blick auf das am Freitag vorgestellte Projekt „Türkiye-Jahrhundert“ erklärte Erdoğan, dass die TOGG-Fabrik in Gemlik das erste Produkt dieser Zukunftsvision sei.

Ein „60-jähriger Traum“ werde wahr, sagte Erdoğan bei seiner Rede nach der Einweihung. Damit spielte er auf den Versuch aus dem Jahr 1961 an, bei dem die Pläne für eine Serienanfertigung des türkischen Automobils „Devrim“ scheiterten.

Laut dem Staatsoberhaupt wurde die Fabrik trotz Pandemiebedingungen „in Rekordzeit“ gebaut. Sie weise eine Gesamtfläche von 1,2 Millionen Quadratmetern auf und sei mit Zentren für Forschung und Entwicklung, Design, Prototypentwicklung, Tests, Strategie sowie Verwaltung ausgestattet.

Der Vorverkauf der TOGG-Autos soll im Februar starten. Noch im ersten Quartal 2023 werde das E-Auto auf den Straßen zu sehen sein, sagte Erdoğan. Eine konkrete Angabe zum Preis machte er nicht. Es sei noch zu früh, den Preis für ein Projekt für das kommende Jahr festzulegen.

Die Eröffnung der TOGG-Fabrik in Gemlik galt als lang ersehnter Auftakt der Serienanfertigung des türkischen E-Autos. Die Einweihung fiel auf den „Tag der Republik“, den wichtigsten Nationalfeiertag in Türkiye.