Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag ein Mehrfamilienhaus in Rostock mit zwei großen Hakenkreuzen besprüht. In dem Wohnhaus sollen unter anderem Flüchtlinge aus der Ukraine leben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird die Unterkunft nun zum Schutz der Bewohner bewacht.

Um Übergriffe auf das Wohnhaus zu verhindern, habe die Rostocker Polizei bereits in der Nacht zum Montag vor Ort ihre Präsenz verstärkt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.