Nach Abschluss der Gruppenphase der UEFA Champions League stehen die 16 Achtelfinalisten fest. Wie bereits vor zwei Jahren stehen gleich vier Fußball-Bundesligisten im Achtelfinale. Neben dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt machte Pokalsieger RB Leipzig am Mittwochabend den Sprung in die K.o.-Runde mit einem 4:0 über Schachtjor Donezk perfekt.

Qualifizieren konnten sich zudem die Gruppenersten FC Chelsea (England), Manchester City (England), Tottenham Hotspur (England), Benfica Lissabon (Portugal), FC Porto (Portugal), Napoli (Italien) und Real Madrid (Spanien). AC Mailand (Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Club Brügge (Belgien), FC Liverpool (England) und Inter Mailand (Italien) stehen als Gruppenzweite im Achtelfinale.

Wann wird das Achtelfinale ausgelost?Am kommenden Montag (7. November) um 12.00 Uhr in Nyon. Gelost wird nur das Achtelfinale. Für das Viertelfinale und das Halbfinale wird nach Beendigung der Runde der letzten 16 noch einmal eine neue Auslosung angesetzt.

Wann wird gespielt?Das Achtelfinale ist seit einigen Jahren auf acht Spieltermine aufgeteilt. Die Hinspiele finden am 14., 15., 21 und 22. Februar statt. Die Rückspiele steigen am 7., 8., 14. und 15. März. An jedem Abend werden zwei Partien ausgetragen.

Gibt es noch Beschränkungen bei der Auslosung?Ja. Deutsche Duelle sind in dieser Runde ebenso nicht möglich wie Paarungen mit dem Gruppengegner. Für Bayern kommen Inter Mailand, Dortmund, Frankfurt und Leipzig als Gegner also nicht infrage. Frankfurt kann neben den Bayern auch Tottenham nicht als Widersacher im Achtelfinale bekommen. Für den BVB sind die Bayern und Manchester City tabu. Leipzig kann nicht auf die Münchner und Real Madrid treffen.