Der F-16-Deal zwischen den USA und Türkiye könnte nach Ansicht des türkischen Präsidentensprechers Ibrahim Kalın bald zustandekommen. „Es scheint wahrscheinlich, dass dieser Prozess in den nächsten ein oder zwei Monaten abgeschlossen sein wird“, sagte Kalın am Donnerstag im türkischen Privatsender „CNN Türk“. Nach den Midterm-Wahlen am 8. November werde sich die US-Regierung neu sortieren. „Wenn dies geschieht, wird das F-16-Problem (...) gelöst“, zeigte sich Kalın optimistisch.

Das rund sechs Milliarden Dollar schwere Vorhaben umfasst den Kauf von 40 neuen F-16V-Kampfflugzeugen. Enthalten ist auch ein Modernisierungspaket für 80 ältere F-16-Modelle der türkischen Luftwaffe.

In Bezug auf die jüngsten Spannungen mit Griechenland im Mittelmeer sagte Kalın: „Griechenland kann Türkiye nicht bedrohen, es hat keine solche Macht, keine solchen Fähigkeiten.“ Was aber nicht bedeute, dass Ankara einen Krieg mit Griechenland beabsichtige – „so etwas ist nicht möglich“, betonte der türkische Präsidentensprecher.