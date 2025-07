Der türkische Energieminister Fatih Dönmez hat erste Schritte zur Errichtung eines Gastransport-Zentrums in Türkiye angekündigt. Bis Ende dieses Jahres werde der Fahrplan feststehen, sagte Dönmez am Freitag bei seiner Rede in der türkischen Provinz Ardahan. „Im nächsten Jahr werden wir unsere Arbeiten beendet haben.“

Ankara plane im Rahmen dieses Projektes Anbieter und Abnahmeländer von Erdgas an einen Tisch zu bringen, erläuterte Dönmez. So werde man in Koordination mit allen beteiligten Akteuren voranschreiten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im Oktober Türkiye als Drehscheibe für russische Gaslieferungen nach Europa vorgeschlagen. „Türkiye hat bewiesen, dass es die sicherste Route für Gas-Transporte nach Europa sein kann“, sagte der Kremlchef.