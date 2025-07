Nach der Eröffnung der TOGG-Auto-Fabrik im türkischen Gemlik ist nun die beliebteste Farbe des E-Autos verkündet worden. Von den sechs verschiedenen Farben des heimischen E-Autos ist das „Kappadokien“-Beige der Favorit. „Wir haben mehr als 500.000 Kommentare und Interaktionen analysiert. Der Gewinner unserer Farbumfrage war #Cappadocia“, teilte das Unternehmen auf der Kurznachrichtenplattform Twitter am Sonntag mit.

Zur Auswahl standen mit „Gemlik“ eine dunkelblaue Lackierung, mit „Anatolien“ eine rote Farbe und mit „Oltu“ ein schwarze Farbe. „Kula“ heißt das anthrazite Modell, das beigefarbene heißt „Kappadokien“ und das weiße „Pamukkale“. Alle Farbmöglichkeiten wurden von TOGG nach türkischen Orten benannt, die für ihre Natur und ihre Gesteine berühmt sind.

Die Eröffnung der TOGG-Fabrik am 29. Oktober in Gemlik galt als lang ersehnter Auftakt der Serienanfertigung des türkischen E-Autos. Die Einweihung fiel auf den „Tag der Republik“, den wichtigsten Nationalfeiertag in Türkiye.