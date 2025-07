Aufgrund der Sanktionen nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind die Neuwagenverkäufe in Russland stark geschrumpft. Dies geht aus einem Bericht der Association of European Businesses (AEB) mit Sitz in Russland hervor.

Demnach sank der Neuwagenabsatz im Vorjahresvergleich um 62,8 Prozent auf 45.000. Dabei ging der Neuwagenabsatz des russischen Automobilherstellers Avtovaz um 25 Prozent zurück.

Zahlreiche weltweit tätige Automobilunternehmen hatten angekündigt, ihre Aktivitäten in Russland aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine einzustellen.