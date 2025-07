Am zweiten Jahrestag des aserbaidschanischen Sieges im zweiten Berg-Karabach-Krieg wurde der „Tag des Sieges“ am Dienstag mit einem Empfang in Ankara gefeiert. An dem Empfang nahmen Verteidigungsminister Hulusi Akar, der Botschafter Aserbaidschans in Ankara, Rəşad Məmmədov, der Vizepräsident Aserbaidschans, Hikmet Hajiyev, der Vorsitzende der Interparlamentarischen Freundschaftsgruppe, Əhliman Əmiraslanov, sowie zahlreiche Gäste teil.

Akar hielt eine Rede und verwies auf die Bedeutung des Tages: „Es ist ein wichtiger Tag, ein bedeutender Jahrestag. Diese Tage sind nicht leicht zu feiern. Der Platz der aserbaidschanischen Türken in unseren Herzen und in unserem Leben ist sehr besonders und wichtig.“ Türkiye handle deshalb stets mit einem „Band der Brüderlichkeit jenseits der Freundschaft“. „Es gibt keine anderen Nationen auf der Welt, die so aufrichtig sind, sich gegenseitig verstehen und anerkennen“, so der türkische Verteidigungsminister.

Hajiyev bedankte sich für die Rede und betonte, dass Türkiye Aserbaidschan seit seiner Unabhängigkeit zur Seite stehe. „Das aserbaidschanische Volk vergisst nie die Tatsache, dass Türkiye brüderlich zu Aserbaidschan steht, ebensowenig die moralische, politische und diplomatische Unterstützung des gesamten türkischen Volkes für Aserbaidschan. Das Herz Türkiyes mit seinen 80 Millionen Einwohnern schlägt gemeinsam mit Aserbaidschan.“

Aserbaidschan begeht den Tag des Sieges am 8. November. Am 10. November 2020 unterzeichneten Baku und Eriwan ein von Russland vermitteltes Abkommen zur Beendigung der Kämpfe in der Region. Da jedoch das Datum auf den Todestag von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der Türkischen Republik fällt, wird der Jahrestag am 08. Oktober begangen.

Armenien hatte Berg-Karabach, ein international als Teil Aserbaidschans anerkanntes Gebiet, sowie sieben angrenzende Regionen fast 30 Jahre lang illegal besetzt. Während des 44-tägigen Konflikts in 2020 befreite die Turkrepublik Aserbaidschan mehrere Städte, 300 Siedlungen sowie Dörfer.