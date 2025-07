Angesichts globaler Krisen hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die türkische Außenpolitik gewürdigt. Bei der Lösungsfindung für Krisen sei Türkiye ein „weltweit respektierter Akteur“, sagte der Chefdiplomat am Dienstag bei der Vorstellung des Haushaltsplans seines Ministeriums für das Jahr 2023.

Als Beispiel für die diplomatischen Erfolge Türkiyes führte Çavuşoğlu die Vorstöße Ankaras im Ukraine-Krieg an. Durch die „intensive Diplomatie“ unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe Türkiye die Wiederaufnahme des zeitweise pausierten Getreide-Abkommens zwischen den Kriegsparteien Ukraine und Russland innerhalb von nur vier Tagen ermöglicht. Zuvor hatte sich Moskau mit Verweis auf Angriffe auf seine Schwarzmeerflotte aus dem Abkommen zurückgezogen.

Nun strebe Ankara gemeinsam mit den Vereinten Nationen die Verlängerung des Getreide-Abkommens an. „Derzeit ist Türkiye das Land, das sich am stärksten für ein Ende des Krieges einsetzt“, unterstrich der Minister. Ohne die Initiative Türkiyes würde der Krieg außer Kontrolle geraten, so Çavuşoğlu.

