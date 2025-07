Das Alevitisch-Bektaschitische Kultur- und Cemhaus-Präsidium ist in Türkiye per Präsidentenerlass gegründet worden. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Erlass wird das Amt in das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus integriert.

Demnach wurden die Aufgaben und Befugnisse des Ministeriums unter anderem um die „Erforschung der alevitisch-bektaschitischen Kultur“ erweitert.

Ein zusätzlicher Beirat soll dem zentralen Präsidium Empfehlungen unterbreiten. Der Rat soll aus einem Vorsitzenden und elf Mitgliedern bestehen. Der Präsident der neuen Institution soll auch den Ratsvorsitz übernehmen.

Die Kosten für die Unterbringung der Gremiumsmitglieder und der Sitzungsgäste wird vom türkischen Kulturministerium übernommen. Die Grundsätze des Rats sollen durch eine vom Ministerium erlassene Verordnung festgelegt werden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte bereits im Rahmen der feierlichen Eröffnung von mehreren Cemhäusern am 7. Oktober die Einrichtung des Präsidiums angekündigt.