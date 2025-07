Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist nach Usbekistan gereist, um am 9. Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten teilzunehmen. Beim Gipfeltreffen in Samarkand sollen die Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr und Handel im Fokus stehen.

Bei dem zweitägigen Aufenthalt von Präsident Erdoğan sind auch persönliche Treffen mit dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew geplant.

Während Türkiye, Aserbaidschan, Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan und Kasachstan Mitglieder der Organisation sind, haben Turkmenistan und Ungarn den Beobachterstatus inne. Am Ende des Gipfels wird eine Erklärung über die getroffenen Entscheidungen und Vereinbarungen veröffentlicht.

Anfang November hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Kasachstan und Usbekistan besucht. Durch eine engere Kooperation mit den zentralasiatischen Ländern hofft Deutschland, eine stärkere Unabhängigkeit von China und Russland zu erreichen.

