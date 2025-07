Pogromnacht: Gedenken an sephardische Juden

Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wurde in der türkischen Botschaft Wien der Zerstörung der sephardisch-türkischen Synagoge und der Opfer gedacht. Viele sephardische Juden hatten im Osmanischen Reich Zuflucht gefunden und ließen sich später in Wien nieder. Der „Türken-Tempel”, die damals größte Synagoge Europas, wurde in der Pogromnacht in Brand gesteckt.