Italien: Rettungsschiff „Rise Above” legt an

An Bord von „Rise Above” gab es großen Jubel, als das Rettungsschiff am Dienstag an einem Hafen in Italien anlegen durfte. Rund 90 Schutzsuchende konnten so das Schiff verlassen. Italienische Behörden lassen derzeit weitere Schiffe mit hunderten Geflüchteten an Häfen ausharren.