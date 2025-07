Der Flughafen Istanbul hat zwischen dem 3. und 9. November den ersten Platz unter den verkehrsreichsten Flugplätzen in Europa belegt. Das geht aus dem „Comprehensive Assessment Report“ von Eurocontrol hervor. Demnach wurden dort in dem genannten Zeitraum durchschnittlich 1232 Ankünfte sowie Abflüge am Tag registriert.

Laut dem Eurocontrol-Bericht lag der Flughafen London Heathrow mit durchschnittlich 1157 Flügen pro Tag an zweiter Stelle. Danach folgt der Flughafen Paris Charles de Gaulle mit durchschnittlich 1147 Flügen.

Auch Turkish Airlines (THY) verzeichnete in dem Zeitraum eine hohe Nachfrage. THY belegte mit durchschnittlich 1248 Flügen pro Tag den zweiten Platz unter den Fluggesellschaften. Damit wurde in etwa das Vor-Pandemie-Niveau von November 2019 erreicht.