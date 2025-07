Türkische Behörden haben eine Patientin aus Nordrhein-Westfalen mit einem Ambulanzflieger nach Türkiye geflogen. Dort soll die türkischstämmige Selin Yayla weiterbehandelt werden.

Die 22-Jährige aus Bergheim musste nach einem Verkehrsunfall rund drei Monate in einem Krankenhaus in Deutschland behandelt werden. Nach Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Versicherungskosten wandte sich ihre Familie an das türkische Generalkonsulat in Köln.

Auf Initiative der Behörde wurde das türkische Gesundheitsministerium eingeschaltet. Dieses schickte daraufhin für die Weiterbehandlung der Frau in Türkiye einen Ambulanzflieger nach Deutschland.