Die türkischen Streitkräfte haben im Rahmen der Operation „Krallenschluss“ mindestens 455 PKK-Terroristen außer Gefecht gesetzt (Stand: Sonntag). Die Operation im Norden des Irak verlaufe bislang nach Plan, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag mit Verweis auf interne Quellen aus dem Verteidigungsministerium in Ankara.

Die türkischen Streitkräfte zerstörten demnach bislang 557 Höhlen und Bunker der Terrorgruppe PKK. Zudem seien 1904 Sprengstoffe und Minen vernichtet worden.

Die PKK wird in Türkiye für den Tod von tausenden Menschen verantwortlich gemacht. In Europa und den USA wird sie als Terrororganisation geführt. Zuletzt hatte die Terrorgruppe am Sonntag sechs Menschen in Istanbul bei einem Anschlag auf der Einkaufsmeile „Istiklal“ getötet.

