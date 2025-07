Am Montag sind mehrere mutmaßliche FETÖ-Terroristen bei ihrer Flucht vom türkischen Edirne nach Griechenland gefasst worden. Die Verdächtigen wurden daraufhin in der türkischen Provinz in Untersuchungshaft genommen.

Die Fetullahistische Terrororganisation FETÖ gilt in Türkiye als Drahtzieher des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016. Mindestens 240 Menschen wurden bei dem Umsturzversuch umgebracht. Mitglieder und Anhänger von Terrorgruppe unterwanderten über mehrere Jahre hinweg den türkischen Staat und besetzten wichtige Positionen im Staatsapparat.