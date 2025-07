Eine aktuelle Umfrage sieht vor einer möglichen Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses die CDU mit 21 Prozent knapp vorn. Wie die am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Instituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung ergab, hätten die Christdemokraten damit einen Prozentpunkt Vorsprung vor SPD und Grünen. Die beiden Regierungsparteien würden von jeweils 20 Prozent der Wahlberechtigten gewählt werden, wenn am kommenden Sonntag die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus anstünde.

Die drei Parteien lagen in jüngeren Umfragen oft eng beieinander. Eine Insa-Umfrage vom Juli sah die Grünen noch mit 21 Prozent vor CDU und SPD mit jeweils 20 Prozent. In einer Befragung von Infratest dimap von Ende September führten die Grünen mit 22 Prozent, die Christdemokraten folgten mit 21 Prozent, die SPD kam allerdings nur auf 17 Prozent.

Die Linke, die aktuell mit SPD und Grünen die Berliner Landesregierung bildet, kommt in der aktuellen Umfrage unverändert auf zwölf Prozent. Die AfD würden zehn Prozent und die FDP sieben Prozent wählen. Die AfD würde sich damit nicht verändern, die Erhebung vom September sah die Partei bei demselben Stimmenanteil. Die FDP würde sich hingegen um ein Prozentpunkt verbessern.

In der Hauptstadt entscheidet sich am Mittwoch, ob die pannenreiche Abgeordnetenhauswahl vom September vergangenen Jahres wiederholt werden muss. Der Verfassungsgerichtshof will am Vormittag sein Urteil verkünden. In einer ersten rechtlichen Einschätzung tendierte das Gericht bereits dazu, die Wahl vollständig wiederholen zu lassen.