Die sächsische AfD pocht auf ein Kopftuchverbot in Schulen und Kitas in dem Bundesland. Die Parteifraktion in Sachsen stellte am Dienstag einen Gesetzesentwurf zu dem Vorstoß vor.

Laut der AfD-Politikerin Doreen Schwietzer werden Kinder in der Schule darauf hingewiesen, im Unterricht auf Kopfbedeckungen zu verzichten. „Wer in unser Land kommt, muss sich diesen Regeln anpassen“, sagte die Politikerin. Wenn Musliminnen dennoch ein Kopftuch trugen, sei dies angeblich „Integrationsverweigerung“.

