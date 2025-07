Ankara visiert laut dem türkischen Technologieminister Mustafa Varank nach wie vor eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. „Türkiye ist ein wichtiger Partner für die EU“, sagte der Minister am Mittwoch nach Gesprächen mit EU-Repräsentanten in der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Die Partnerschaft zwischen Türkiye und der EU habe angesichts der jüngsten globalen Entwicklungen weiter an Bedeutung gewonnen. „Der Getreide-Korridor eilte als Lösung im Ukraine-Krieg allen zur Hilfe“, sagte er mit Blick auf das in Istanbul unterzeichnete Getreide-Abkommen zwischen der Ukraine und Russland. „Türkiye hatte hier eine Schlüsselposition inne.“

Aufgrund der Energiekrise kann laut dem Minister das Land für Europa künftig noch wichtiger werden. Insbesondere im Falle einer Verlegung der Logistikketten in nähere Regionen werde Türkiye für die EU eine besonders relevante Rolle spielen.

