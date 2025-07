Faeser sagt Clan- Kriminalität Kampf an

Bundesinnenministerin Faeser will entschlossen gegen Clan-Kriminalität in Deutschland vorgehen. Die Missachtung von Gesetzen durch Mitglieder des Clan-Milieus dürfe nicht weiter hingenommen werden, so die SPD-Politikerin bei der Herbsttagung des BKA.