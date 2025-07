Neue Aufnahmen der PKK-Terroristin Ahlam Albashır zeigen, wie sie offenbar den Anschlagsort in Istanbul ausgekundschaftet hat. Das am Freitag veröffentlichte Videomaterial soll neun Tage vor dem Anschlag in der Istiklal-Straße entstanden sein. Wie bereits am Tag des Anschlags hält Albashır Rosen in der Hand.

In einem anderen Ausschnitt sieht man, wie Albashır im Stadtteil Esenler in der Nähe einer Werkstatt telefoniert. Die Terroristin trägt dabei eine ähnliche Kleidung wie am Tag des Anschlags.

Am Sonntag hatte sich in der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße „Istiklal“ ein weiterer PKK-Anschlag gegen Zivilisten ereignet. Sechs Personen wurden dabei getötet, mehr als 80 Menschen kamen mit Verletzungen davon.

Die Tatverdächtige Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie die Anweisungen für den Anschlag von der PKK/YPG/PYD in Syrien erhalten habe.