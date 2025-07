Insgesamt 88 Ahıska-Türken aus der ukrainischen Region Cherson sind in Türkiye angekommen. Nach ihrer Einreise am Samstag über den türkischen Grenzübergang „Sarp“ an der Grenze zu Georgien wurden die Ahıska-Türken feierlich empfangen.

Nach der Einreise zeigten sich die Ahıska-Türken sichtlich erfreut und erleichtert. Der 85-jährige Mizam Muhammetalioglu bedankte sich bei dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu für deren Bemühungen. „Sie haben uns nach Türkiye gebracht“, betonte er.

Auch Alvida Tastanova bedankte sich bei dem türkischen Staatsoberhaupt. „Ich empfinde sehr schöne Gefühle“, sagte sie gegenüber Journalisten. „Wir haben wirklich sehr schwierige Tage hinter uns“, so die Ahıska-Türkin.

Das türkische Außenministerium und die türkische Botschaft in Moskau hatten sich zuvor um die Ausreise der 88 Ahıska-Türken aus dem Kriegsland Ukraine bemüht. Nachdem sie am 31. Oktober Cherson verlassen hatten, reisten sie über Russland und zuletzt Georgien in Türkiye ein.