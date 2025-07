Die Terrororganisation PKK/YPG hat mit Raketenangriffen auf die türkische Provinz Gaziantep drei Zivilisten getötet. Unter den Opfern im Landkreis Karkamış sind ein Kind und eine Lehrerin, wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag unmittelbar nach dem Terrorangriff mitteilte. Zudem seien zehn Menschen verletzt worden.

Laut Soylu beschoss die Terrororganisation PKK/YPG den Landkreis mit insgesamt fünf Raketen, eine soll habe eine Schule getroffen haben. Die Terroristen hätten zudem zwei Häuser und einen Lkw beschossen. Die Terrorangriffe wurden laut dem Minister vom Norden Syriens aus verübt.

Das Verteidigungsministerium in Ankara schrieb nach dem Angriff auf Twitter, dass die Verantwortlichen des Angriffs „zur Rechenschaft gezogen werden“. In der Nacht auf Sonntag hatten die türkischen Streitkräfte die Anti-Terror-Operation „Kralle-Schwert“ gegen Stellungen der PKK/YPG im Norden des Irak und Syriens gestartet. Die Operation kam eine Woche nach dem blutigen PKK/YPG-Anschlag in Istanbul.

Mehr dazu: Nach Anschlag in Istanbul: Anti-Terror-Operation gegen PKK/YPG