Immer mehr Muslime in Hessen wollen eine Bestattung nach islamischem Ritus. Es gebe eine steigende Nachfrage, zitierte die „Hessenschau“ am Freitag den Vorsitzenden des hessischen Landesverbandes des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Said Barkan.

Demnach ist bislang ein geringer Bedarf im Verhältnis zum Gesamtanteil der Muslime hierzulande festzustellen. Wegen der muslimischen Geflüchteten und der Nachkommen der sogenannten Gastarbeiter werde jedoch erwartet, dass die Anfragen für Bestattungen nach islamischem Brauch weiter steigen.