Hannover: Muslimische Grabschilder geschändet

Auf einem Friedhof in Hannover-Stöcken sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Grabschilder im Bereich des muslimischen Kinder-Gräberfeldes beschädigt worden. Ermittlungen wegen Verdachts der Störung der Totenruhe wurden aufgenommen. In den letzten Jahren waren bereits mehrere muslimische Gräberfelder in Niedersachsen geschändet worden.