Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Wirtschaftsaufschwung in Südostasien als Hauptursache für die Wirtschaftskrise in Europa. Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie hätten diesen Prozess lediglich beschleunigt, so Scholz auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung am Dienstag in Berlin.

In den Staaten Südostasiens sei der Wohlstand vor allem in der Mittelschicht stark angestiegen, sagte Scholz. Das wirke sich wiederum negativ auf die Wirtschaft in den westlichen Staaten aus. Vom stabilen und stetigen Wirtschaftswachstum in Europa und Nordamerika vergangener Jahre müsse man sich daher verabschieden, betonte der Bundeskanzler.

Vergangene Woche war Scholz gemeinsam mit Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einer viertägigen Südostasien-Reise. Im Mittelpunkt standen die Handelsbeziehungen mit den Mitgliedern der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN).