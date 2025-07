Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar wird die Anti-Terror-Operation „Kralle-Schwert“ gegen die PKK weiter fortgesetzt. Sie werde andauern, bis alle Terroristen „neutralisiert“ seien, sagte Akar auf einer Pressekonferenz mit seinem usbekischen Amtskollegen Bakhodir Kurbanov in Ankara.

Akar forderte in diesem Zusammenhang Solidarität mit Türkiye: „Unsere Verbündeten und Gesprächspartner müssen unsere Haltung in dieser Frage sehr gut verstehen.“ Ziel der Operation seien ausschließlich terroristische Elemente, fügte der türkische Verteidigungsminister hinzu. Kurbanov sicherte auf der Pressekonferenz seine Unterstützung für die türkische Militäroperation zu. Er bezeichnete die Terroranschläge der PKK/YPG als „abscheuliche Angriffe“. Er sei sich sicher, dass die türkischen Streitkräfte die Terroristen dafür „bestrafen“ würden. Türkiye hatte die Operation „Kralle-Schwert“ gegen die Terrorgruppe PKK/YPG am Sonntag gestartet. In der ersten Phase wurden Stellungen im Nordirak und im Norden Syriens bombardiert.

Die Operation ist eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Dabei wurden sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt. Die Attentäterin Ahlam Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.