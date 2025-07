Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hat Unterstützung für den Anti-Terror-Kampf von Türkiye gegen die PKK/YPG signalisiert. Türkiye habe jedes Recht, sich vor Terroranschlägen zu schützen, sagte Kristersson am Donnerstag im schwedischen Parlament. Das Land sei auch in der Vergangenheit dauerhaft terroristischen Angriffen ausgesetzt gewesen.

Der schwedische Regierungschef fügte hinzu, dass andere Staaten Verständnis für die Lage Türkiyes zeigen müssten. „Terroristische Angriffe gegen Türkiye sind für Türkiye genauso schlimm wie terroristische Angriffe auf andere Länder für sie.“

Neben weiteren hochrangigen Politikern und Diplomaten hatte auch der ehemalige US-Botschafter in Ankara, James Jeffrey, Solidarität bekundet. Die Reaktion Ankaras auf die Terroranschläge auf türkischem Boden sei „gerechtfertigt“.

Türkiye hatte am Sonntag die Operation „Kralle-Schwert“ gegen die Terrorgruppe PKK/YPG gestartet. In der ersten Phase wurden Luftschläge gegen PKK-Stellungen im Nordirak und im Norden Syriens geflogen.

Die Operation ist eine Antwort auf den jüngsten PKK-Terroranschlag in der Einkaufsmeile „Istiklal“ in Istanbul. Dabei wurden sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt. Die Attentäterin Ahlam Albashır gestand nach ihrer Festnahme, dass sie im Auftrag der PKK/YPG in Syrien gehandelt habe.

