Türkiye ist der drittbeliebteste Logistikstandort für europäische Unternehmen in der Zeit nach der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Studie von Reuters Events und Maersk hervor. Demnach ist das Land besonders bei jenen Unternehmen beliebt, die einen Teil oder die gesamte Lieferkette ins Ausland zurückverlegen.

Polen führt mit einem Anteil von 23,3 Prozent die Spitze in der Statistik an, gefolgt von Deutschland (19,4 Prozent). An dritter Stelle steht Türkiye mit 12,4 Prozent.

Die Studie lobt die Infrastruktur und Arbeitskraft von Türkiye. Die geographische Lage und Wettbewerbsfähigkeit machten das Land für europäische Unternehmen äußerst attraktiv.